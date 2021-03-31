نهال العوي لياسين العياري: أنا خذيت التلقيح وانتي تو تعملي عملة

قالت نهال العوي التي انتقدها النائب ياسين العياري في فيديو عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بسبب حصولها على تلقيح كورونا قائلا أنها ليست ضمن الإطار الصحي ومشيرا لوجود تجاوزات في ملف التلاقيح.
وقالت نهال العوي أن التلقيح من حقها وأنها تنتمي للإطار الصحي.
ووجهت المتحدثة كلمات حادة للنائب ياسين العياري قائلة "تحصلت على التلقيح وتوّ تعملي عملة".
يشار إلى أن النائب ياسين العياري كان قد نشر، اليوم، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي " الفايسبوك "، تدوينة مفادها تلقي إحدى المضيفات بالخطوط التونسية التلقيح باعتبار أن زوجها طبيبا وهو ما اعتبره خرقا للأولوية.
وكانت منظمة "أنا يقظ" قد انتقدت، في بيان نشرته الأحد 28 مارس الجاري، "تمتيع أعوان صحة إداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد 19على غرار أطباء تجميل وبيطريين وطلبة طب مقيمين بالخارج ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية من التلقيح ضد الفيروس".
وقالت نهال العوي أن التلقيح من حقها وأنها تنتمي للإطار الصحي.
ووجهت المتحدثة كلمات حادة للنائب ياسين العياري قائلة "تحصلت على التلقيح وتوّ تعملي عملة".
يشار إلى أن النائب ياسين العياري كان قد نشر، اليوم، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي " الفايسبوك "، تدوينة مفادها تلقي إحدى المضيفات بالخطوط التونسية التلقيح باعتبار أن زوجها طبيبا وهو ما اعتبره خرقا للأولوية.
وكانت منظمة "أنا يقظ" قد انتقدت، في بيان نشرته الأحد 28 مارس الجاري، "تمتيع أعوان صحة إداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد 19على غرار أطباء تجميل وبيطريين وطلبة طب مقيمين بالخارج ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية من التلقيح ضد الفيروس".
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