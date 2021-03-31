ياسين العياري " فضيحة التلاقيح ستكون أكبر فضيحة في العشر سنوات الأخيرة"

قال النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انفضيحة إعطاء التلاقيح لمن لا يستحق، ستكون أكبر فضيحة في العشر سنوات الأخيرة.واكد ياسين العياري وجود العديد من التجاوزات في الملف مشيرا بان جهات عددية متورطة وستحاسب." سيدة العياري من مواليد سنة 1960، سكري و تحارب في سرطان الدم، كل يوم في المستشفيات العمومية في إحتكاك مع مرضى، لم تتحصل على تلقيح.نهال العوي، من مواليد سنة 1982، قارية فارماسي في رومانيا، انفليونسوز انستا (نيلو)، بوها عنده معمل و معارف، لا علاقة لها و لا تواصل مع المرضى، لقحت.أمثلة أمي ككثير من آبائكم و أمهاتكم، يستحقون التلقيح و ما خذاوش.أمثلة نيلو، ككثيرين ممن لا يستحقون التلقيح، و خذاو!فضيحة التلاقيح، ستكون أكبر فضيحة في العشر سنوات الأخيرة رغم كثرة الفضائح، بديناها بال 500 تلقيح الي جاو للرئاسة و تواصلت بالمعارف و الاكتاف و الأحباب و الأصحاب و الفساد و الترافيك في إختيار الناس الواصلة الي تلقح قبل الناس الي تستحق و ستنتهي بسجن كل مسؤول شارك أو تهاون أو علم بفساد التوزيع و تغاضى عنه.أمل و عمل، ستبدأ حربا ضد كامل المنظومة،حربا قد تتواصل سنينا، فحجم الفساد و التورط في هذه الفضيحة، أكبر مما تتصورون.بش نحاسبوهم على كل الجرعات، جرعة جرعة، شكون خذاها، وقتاش قيد في كوفاكس، كيف تم إحتساب الأولوية، وين زرق و شكون زرقله، ثم ملفات جزائية.الطبقية المغلفة بالفساد وصلت لنخر صحة التوانسة لدرجة أصبح السكوت عنها، مشاركة في الجريمة.سنفرض الوضوح و الشفافية و .. العدالة! "