الصافي سعيد: قيس سعيّد يتقاسم مع حزب التحرير عدم الإيمان بالأحزاب و البرلمان والاستقلال

وصف الثلاثاء 30 مارس، النائب المستقل الصافي سعيد فكر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالقريب من فكر حزب التحرير.وقال الصافي سعيد في حوار على راديو ماد " فكر قيس سعيّد قريب من حزب التحرير حيث يتقاسمان في عدم ايمانهما بالأحزاب و البرلمان و الديمقراطية و الاستقلال" وأضاف " حتى صلاته تشبه صلاة جماعة حزب التحرير".وتابع الصافي سعيد" عداء حزب التحرير التاريخي للإخوان المسلمين نشاهده في خلاف قيس سعيّد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي".واستدرك الصافي سعيد " قيس سعيّد لم يفهم أن قوته من قوة البرلمان وليس في استعدائه".