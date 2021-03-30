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الصافي سعيد: قيس سعيّد يتقاسم مع حزب التحرير عدم الإيمان بالأحزاب و البرلمان والاستقلال

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 19:52 قراءة: 0 د, 31 ث
وصف الثلاثاء 30 مارس، النائب المستقل الصافي سعيد فكر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالقريب من فكر حزب التحرير.

وقال الصافي سعيد في حوار على راديو ماد " فكر قيس سعيّد قريب من حزب التحرير حيث يتقاسمان في عدم ايمانهما بالأحزاب و البرلمان و الديمقراطية و الاستقلال" وأضاف " حتى صلاته تشبه صلاة جماعة حزب التحرير".


وتابع الصافي سعيد" عداء حزب التحرير التاريخي للإخوان المسلمين نشاهده في خلاف قيس سعيّد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي".
واستدرك الصافي سعيد " قيس سعيّد لم يفهم أن قوته من قوة البرلمان وليس في استعدائه".

الفيديو بداية من الدقيقة 30





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223322

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 30 Mars 2021 à 20h 08m |           
وحركة الشعب والتيار الديمقراطي يتقاسمون مع النصرة الاقصاء والشوفينية ومعادات الديمقراطية والطوباوية ...



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