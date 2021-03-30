الصافي سعيد: قيس سعيّد يتقاسم مع حزب التحرير عدم الإيمان بالأحزاب و البرلمان والاستقلال

وصف الثلاثاء 30 مارس، النائب المستقل الصافي سعيد فكر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالقريب من فكر حزب التحرير.
وقال الصافي سعيد في حوار على راديو ماد " فكر قيس سعيّد قريب من حزب التحرير حيث يتقاسمان في عدم ايمانهما بالأحزاب و البرلمان و الديمقراطية و الاستقلال" وأضاف " حتى صلاته تشبه صلاة جماعة حزب التحرير".
وتابع الصافي سعيد" عداء حزب التحرير التاريخي للإخوان المسلمين نشاهده في خلاف قيس سعيّد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي".
واستدرك الصافي سعيد " قيس سعيّد لم يفهم أن قوته من قوة البرلمان وليس في استعدائه".
الفيديو بداية من الدقيقة 30
وقال الصافي سعيد في حوار على راديو ماد " فكر قيس سعيّد قريب من حزب التحرير حيث يتقاسمان في عدم ايمانهما بالأحزاب و البرلمان و الديمقراطية و الاستقلال" وأضاف " حتى صلاته تشبه صلاة جماعة حزب التحرير".
وتابع الصافي سعيد" عداء حزب التحرير التاريخي للإخوان المسلمين نشاهده في خلاف قيس سعيّد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي".
واستدرك الصافي سعيد " قيس سعيّد لم يفهم أن قوته من قوة البرلمان وليس في استعدائه".
الفيديو بداية من الدقيقة 30
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