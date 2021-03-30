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رئيس الجمهورية يشجب لقاءات مسؤولين تونسيين مع أجانب

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 18:32 قراءة: 0 د, 56 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، السيّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, عددا من القضايا المتعلّقة بعلاقات تونس الخارجية، ومنها على وجه الخصوص علاقات الجمهورية التونسية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وخاصة منها في محيطها العربي والإفريقي.


كما تم التطرّق إلى العلاقات بين تونس وعدد من المنظمات الدولية، والمواعيد التي التزمت بها بلادنا ومن بينها خاصة الاستعدادات المتواصلة لاحتضان قمة الفرنكوفونية وضرورة إنجاحها بالتنسيق مع الدول المعنية في الخارج والجهات المكلّفة بالإعداد في تونس.

وعلى صعيد آخر، شجب رئيس الدولة ما يحصل من لقاءات متفرّقة بين عدد من الأشخاص والمسؤولين في تونس وعدد من المسؤولين الأجانب دون التنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فالدولة التونسية واحدة وسياستها الخارجية يجب أن تكون واحدة. وعبّر رئيس الجمهورية عن ضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات لأنها تعطّل السير العادي لدواليب الدولة.

ومن بين القضايا التي شدّد عليها رئيس الدولة قضية الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن عددا من الدول جدّدت تجميد هذه الأموال وأعربت عن استعدادها لإعادتها إلى تونس في شكل تمويل لمشاريع استثمارية تعود للشعب التونسي.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223314

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 30 Mars 2021 à 19h 48m |           
الدولة التونسبة لها حكومة واحدة،و لا اظن ان احد الوزراء يعقد اتفاقات او لقاءات بدون التنسبق مع وزارة الخارجية التي تعمل ضمن الحكومة...ورئيس الدولة يساهم في وضع الخطوط العريضة للسياسة الخارجية،وابداء الرائ في تعيين السفراء،ولا دخل له في التسيير اليومي...اما لقاءات رئيس الحكومة بالجهات الخارجية فهذا من صلب صلاحياته و واجباته،و بالعكس،من واجب وزير الخارجية اعلام رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بكل مقابلاته وسفراته،و اهدافها واخذ الاذن من رئيس الحكومة
للقيام بذلك...اما في ما يخص رئيس مجلس النواب،فمجلس النواب حر في ذلك،في نطاق سياسة الاغلبية البرلمانية والحكومية،و تدخل في نطاق الدبلوماسية البرلمانبة....يبقى رؤساء الاحزاب و الجمعيات،عليهم اعلام وزارات الخارجية والداخلية بكل اتصلاتهم مع الجهات الخارجية

Afarit  ()  |Mardi 30 Mars 2021 à 19h 09m |           
وماذا فعل منذ مجيئة للرئاسة غير تقبيل أ:تاف الفرنسيين
والتمسح بالإماراتيين ومغازاة السيسي وحفترألأم يخرب علاقاتنا بالأشقاء الجيران
ألم يذهب إلى ليبيا ليفسد زيارة المشيشي
أليس من واجب أي رئيس دولة في أي زيارة لأي بلد أن يصحب معه فريقا وزاريا لإتمام اتفاقات تجارية ووو
فمن حمل معه إلى ليبيا غير نادية وأخاه؟

. 168.
مليارا ميزانية الرئاسة
فبم أفاد الشعب التونسي؟




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