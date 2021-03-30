ماهر مذيوب " سعيّد اتّصل بالغنوشي للاطمئنان على صحته"

كشف ماهر مذيوب عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال والقيادي في حركة النهضة في مداخلة ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث على إذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد اتّصل صباح اليوم برئيس البرلمان راشد الغنوشي للاطمئنان على صحته.واكد ماهر مذيوب " ان الاتصال ياتي بعد ما راج من أخبار حول تدهور حالة الغنوشي الصحية.وقال مذيوب أن في ذلك رسالة مهمّة تفيد بوجود تفاهم بين الرؤساء عكس ما يروج لذلك مضيفا "ما يهمنا أن الرؤساء في بعضهم متفاهمين وهذا مهم بالنظر للوضع الحالي الذي تشهده البلاد".وتابع " راشد الغنوشي بصحّة جيدة لكن ماذا نقول في الإشاعات كل شخصية عامة معرّضة للإشاعات والتّشويه..'