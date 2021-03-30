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20 سنة سجنا في حق فتاة هربت كميات من المخدرات في بطنها

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20 سجنا في حق فتاة في العقد الثاني من العمر وجهت لها تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب وتوريد مادة مخدرة ومسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب كما قضت المحكمة بالحكم ب20 سنة سجنا في حق 3 شبان وتخطئة كل واحد منهم ب20 الف دينار .

وكشفت الابحاث ان المتهمة الرئيسية كانت تهرب المخدرات عبر بلعها من المغرب الى تونس لتسلمها لاحقا لبقية المظنون فيهم الذين يتولون التفريط فيها بالبيع لبعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

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