20 سنة سجنا في حق فتاة هربت كميات من المخدرات في بطنها

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20 سجنا في حق فتاة في العقد الثاني من العمر وجهت لها تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب وتوريد مادة مخدرة ومسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب كما قضت المحكمة بالحكم ب20 سنة سجنا في حق 3 شبان وتخطئة كل واحد منهم ب20 الف دينار .



وكشفت الابحاث ان المتهمة الرئيسية كانت تهرب المخدرات عبر بلعها من المغرب الى تونس لتسلمها لاحقا لبقية المظنون فيهم الذين يتولون التفريط فيها بالبيع لبعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



