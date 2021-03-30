20 سنة سجنا في حق فتاة هربت كميات من المخدرات في بطنها

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20 سجنا في حق فتاة في العقد الثاني من العمر وجهت لها تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب وتوريد مادة مخدرة ومسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب كما قضت المحكمة بالحكم ب20 سنة سجنا في حق 3 شبان وتخطئة كل واحد منهم ب20 الف دينار .
وكشفت الابحاث ان المتهمة الرئيسية كانت تهرب المخدرات عبر بلعها من المغرب الى تونس لتسلمها لاحقا لبقية المظنون فيهم الذين يتولون التفريط فيها بالبيع لبعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وكشفت الابحاث ان المتهمة الرئيسية كانت تهرب المخدرات عبر بلعها من المغرب الى تونس لتسلمها لاحقا لبقية المظنون فيهم الذين يتولون التفريط فيها بالبيع لبعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
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