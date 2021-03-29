لطفي المرايحي: الرئيس يتبنى فكرا شعبويا شعاره أنا شخص نظيف احكم شعبا نظيفا في مواجهة سياسيين فاسدين

حمل الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في مداخلة على قناة التاسعة رئيس الجمهورية مسؤولية كبيرة في الأزمة السياسية الحالية.وأضاف المرايحي " رئيس الجمهورية يتبنى فكرا شعبويا شعاره أنا شخص نظيف احكم شعبا نظيفا في مواجهة سياسيين فاسدين".وتابع لطفي المرايحي " هذه النظرية لن تصمد مع تصاعد الأزمة السياسية مضيفا " اطالب الرئيس بالتواصل مع الناس للخروج من الازمة".يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة.