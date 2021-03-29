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وزير الصحة يُعلق على استبعاد نصاف بن علية من اللجنة العلمية

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 13:17 قراءة: 0 د, 17 ث
علّق وزير الصحة فوزي المهدي، على قرار تغيير تركيبة اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا واستبعاد نصاف بن علية من هذه اللجنة.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، اليوم الإثنين 29 مارس 2021 أكد فوزي المهدي أنه تم الأ بقاء على نصاف بن علية في تركيبة اللجنة كملاحظ.


وأشار إلى أن الهدف من تغيير تركيبة اللجنة هو تكريس استقلاليتها.

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