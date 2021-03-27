الحرس البحري يحذّر من "حرّيقة" سامّة تُسبّب الشلل والموت تم رصدها في سواحل نابل

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أصدر السبت 27 مارس، الحرس البحري تحذيرا هاما للبحارة والمصطافين والرياضيين وغيرهم بسبب نوع من "الحرّيقة" السامة.ونشرت الصفحة الرسمية للحرس البحري صورة لهذا النوع من "الحرّيقة" ودعت كل من يشاهدها الي الابتعاد عنها والاعلام الفوري.وأوضحت أن هذا النوع من الحريقة يحتوى على سم قاتل يسبب الشلل الفوري ثم الموت مشيرة الي أن هذا الكائن سام جدا تدفق من المحيط الاطلسي الي البحر الابيض المتوسط و تم رصده في سواحل نابل.