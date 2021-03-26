بعد انتصاره على ليبيا.. المنتخب الوطني يشرع في التحضير لمباراته ضد غينيا الاستوائية

باب نات -

شرع المنتخب الوطني للأكابر، بعد ظهر اليوم الجمعة، في الإعداد لمقابلته ضد منتخب غينيا الاستوائية، بإجراء الحصة التدريبية الأولى ضمن برنامج الإعداد لهذه المقابلة. وانطلقت الحصة التدريبية على الساعة السادسة والنصف بالملعب الفرعي برادس.وستدور المباراة ضد غينيا، يوم الأحد بملعب المرحوم حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثانية، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا.ووفق بلاغ للجامعة, سيغيب محمد دراغر عن المقابلة بعد جمعه لانذارين خلال هذه التصفيات .وكانت العناصر الوطنية قد عادت إلى تونس ظهر اليوم، قادمة من بنغازي، بعد إجراء مباراة الجولة الخامسة ضد المنتخب الليبي وعاد خلالها الانتصار للمنتخب الوطني (5ـ2) ليضمن ترشحه إلى النهائيات في صدارة مجموعته.كما أنه من المنتظر أن يصل عشية اليوم الى تونس منتخب غينيا الاستوائية في رحلة خاصة و في المقابل فقد حل بعد ظهر اليوم كامل الطاقم الرسمي للمباراة من حكام و مراقب اللقاء و مقيم الحكام .