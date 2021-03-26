   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

القضاء يصدر احكامه على نذير حمادة، منير الفرشيشي وحبيب الديماسي

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 11:20 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة إيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية في حق كل من وزير البيئة الاسبق نذير حمادة ،والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات منير الفرشيشي والحبيب الديماسي وذلك في قضية تعلقت بتخصيص اموال تابعة لوزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتمويل التجمع المنحل زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي .
وقد طلب أمس المتهمين خلال جلسة محاكمتهم البراءة كما طلب محاموهم تطبيق قانون المصالحة الادارية.

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