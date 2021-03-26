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العماري: لقاء الرئيس بنزار يعيش ليس له أية قيمة اذا لم يتم تشريك وزير المالية أو رئيس الحكومة

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 08:04 قراءة: 0 د, 22 ث
قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يريد حوارا وطنيا لحل مشاكل البلاد وإنما في إطار التكتيك السياسي لا غير.
وأضاف في هذا الصدد " لقاء الرئيس نزار يعيش ليس له أية قيمة اذا لم يتم تشريك وزير المالية الحالي علي الكعلي أو رئيس الحكومة هشام المشيشي".
وتابع العماري " المهم عند قيس سعيد هو تسجيل النقاط السياسية"




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