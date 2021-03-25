أدى وزير الصحة فوزي مهدي ظهر اليوم الخميس 25 مارس 2021 زيارة ميدانية إلى ولاية منوبة تولّى خلالها بحضور والي الجهة إعطاء إشارة إنطلاق إستغلال مركز كوفيد-19 بولاية منوبة الذي تم إحداثه للتعهد والإحاطة بمصابي فيروس كورونا المستجدّ ويتوفر هذا المركز على طاقة إستيعاب بـ15 سرير أكسجين و5 أسرة إنعاش كما يندرج هذا الإنجاز في إطار إحكام تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19 في أفضل الظروف.
إعطاء إشارة إنطلاق إستغلال مركز كوفيد-19 بمنوبة
En continu
الخميس 25 مارس 2021 | 12 شعبان 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:05
|18:38
|15:55
|12:32
|06:15
|04:48
|
12°
|17°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
|
1.72 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-8
|21°-8
|25°-11
|23°-13
|22°-13
- Avoirs en devises
21772,0
(25 mars)
- Jours d'importation
156
- 1 € = 3,27995 DT 1$ =2,78497 DT
- Solde Compte du Trésor (25 mars) 434,5 MDT
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 223020