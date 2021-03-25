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إعطاء إشارة إنطلاق إستغلال مركز كوفيد-19 بمنوبة

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 20:05 قراءة: 0 د, 20 ث
أدى وزير الصحة فوزي مهدي ظهر اليوم الخميس 25 مارس 2021 زيارة ميدانية إلى ولاية منوبة تولّى خلالها بحضور والي الجهة إعطاء إشارة إنطلاق إستغلال مركز كوفيد-19 بولاية منوبة الذي تم إحداثه للتعهد والإحاطة بمصابي فيروس كورونا المستجدّ ويتوفر هذا المركز على طاقة إستيعاب بـ15 سرير أكسجين و5 أسرة إنعاش كما يندرج هذا الإنجاز في إطار إحكام تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19 في أفضل الظروف.


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