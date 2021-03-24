جلسة عمل بين وزير أملاك الدّولة ووالي قفصة بحضور عدد من نواب الجهة : النظر في تسريع استكمال التسوية العقارية للتجمعات السكنية بولاية قفصة..

باب نات -

أشرف أحمد عظوم ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة صباح اليوم الاربعاء 24 مارس 2021 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل ، بحضور سامي الغابي ، والي قفصة ، ورئيس الديوان ، نبيل عبيدي وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة ، إلى جانب ثلة من المسؤولين الجهويين والمركزيين.وخصصت الجلسة للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع عملية تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على الأراضي التي كانت تابعة لملك الدّولة الخاص والمفوت فيها لفائدة بلديات الرديف والقصر وأم العرائس والمتلوي بولاية قفصة ، والممتدّة على مساحة حوالي 1841 هك، وكذلك تسوية الملف المتعلق بالمساكن المقامة بالحوض المنجمي، وعملية تخصيص العقارات اللازمة لتركيز وحدات تجميع وتحويل النفايات بولاية قفصة ، إلى جانب ملفات أخرى.وشدّد الوزير بالمناسبة على وجوب التسريع في تسوية مختلف الإشكاليات العقارية العالقة مؤكدا في ذات السياق استعداد مصالح الوزارة لدراسة جلّ المقترحات المقدّمة من الجهة، وذلك بغاية الإسهام الفعلي في دفع عجلة التنمية بالولاية،على غرار المشروع المتعلق بمجمع محطات النقل بقفصة واستحثاث نسق إسناد المقاسم الفلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.