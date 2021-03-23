نحو ارساء مقومات تنمية عمرانية واقتصادية ببلدية رواد في افق سنة 2050

ينظم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ايام 25 و26 و27 مارس الجاري بالقطب التكنولوجي بالغزالة من ولاية اريانة فعاليات "الايام الاستراتيجية لبلدية رواد" وذلك باشراف وزارة البيئة والشؤون المحلية في اطار برنامج مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة "ادامة" الموجه الى نحو 12 بلدية مستفيدة ومن بينها بلدية رواد.وتمثل "الايام الاستراتيجية لبلدية رواد" مناسبة لطرح رؤية مستقبلية للمنطقة البلدية في مختلف المستويات العمرانية والاقتصادية والتنموية في اطار تشاركي يجمع الى جانب البلديين مكونات المجتمع المدني والهياكل الجهوية والوطنية الفاعلة في مجالات التنمية الحضرية والعمرانية والاقتصادية والبيئة والاستثمار.وحسب رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة فان "الهدف من هذه الايام الاستراتيجية بلورة رؤية مستقبلية للمنطقة البلدية تكون منطلقا لرسم سياسات وتوجهات عملية لانجاز برامج تنموية واحداث مشاريع اقتصادية والتاسيس لهيكلة عمرانية قادرة على اضفاء النجاعة والجمالية لمدينة رواد وتعزيز المبادرات بهدف ارساء مقومات العيش الكريم للمواطن في اطار مدينة عصرية تجمع بين المردودية الاقتصادية والبيئة المستدامة".واضاف ان "اتفاقيات عديدة سيتم ابرامها مع بعض الاطراف الدولية المانحة للمساعدة على تنفيذ المشروع النموذجي لبلدية رواد في جانبه البيئى والتنموي فضلا عن تنظيم ورشات عمل تشاركية لتشخيص الواقع الاقتصادي والعمراني والتنموي للبلدية والاشكاليات التي تعيق تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بتحسين ظروف عيش المتساكنين واستشراف مجموعة من الاهداف والبرامج القابلة للتنفيذ في علاقة بالحياة اليومية للمواطن على غرار التنمية العمرانية والنقل والمشاريع الاقتصادية البلدية" وفق تعبيره.هذا ومن المنتظر ان يخصص اليوم الافتتاحي لتظاهرة "الايام الاستراتيجية لبلدية رواد" لتقديم فكرة عن مشروع "ادامة" الموجه للبلديات واهدافه التنموية والاقتصادية والعمرانية وسبل دفع العمل البلدي بمنطقة رواد عبر دعم عدد من المشاريع البيئية والتنموية بها فيما ستكون الايام الموالية للتظاهرة مخصصة لورشات العمل التي ستعمل على صياغة رؤية تشاركية لاستراتيجية التنمية العمرانية والاقتصادية بعد تشخيص الاطراف المشاركة للواقع المعيش والوقوف على الامكانيات المتاحة للتنفيذ .ويشار الى سعي الاطراف المنظمة "للايام الاستراتيجية لبلدية رواد" الى افراد الجانب الاقتصادي المحلي الاهمية اللازمة عبر عرض "الية المنتدى الاقتصادي المحلي " لبرنامج "ادامة" مع تنظيم ورشة تفكير تشاركية حول مفهوم الحلقات الاقتصادية المحلية القائمة بين المنتج والمستهلك بمنطقة رواد بهدف دعمها وتثمين القدرات المتاحة ورفع الصعوبات القائمة في المجال.