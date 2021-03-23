البرلمان: الغنوشي يعلم النيابة العمومية ويستدعي عدل منفذ لموسي

كشف مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والإتصال ماهر مذيوب في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي أعلم النيابة العمومية واستدعى عدل منفذ لمعاينة ''تهريجا وتشويش وخروقات كتلة الدستوري الحر خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 مارس 2021''.وأشار مذيوب إلى أن مكتب المجلس المنعقد اليوم بصفة استثنائية فوّض لرئيس البرلمان استعمال جميع صلاحياته لضبط الأمن والنظام وحسن السير العادي للمجلس.وكان مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الثلاثاء، قرر منع النائب عبير موسي ، من حضور ثلاث جلسات عامة متتالية، وفق تصريح إعلامي لماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والإتصال.وأكد المصدر أن مكتب المجلس قرر أيضا إصدار قرار إداري يمنع بموجبه إدخال آلات لا فائدة منها أو تعطل سير أعمال البرلمان، مشيرا الى آلة "الميقافون" (مضخّم الصوت) التي استعملتها عبير موسي خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة.وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه "بإجماع أعضاء المكتب المجتمعين والذين وقفوا على جملة من الخروقات والتجاوزات الصادرة عن عبير موسي".