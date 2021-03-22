الخليفي: هناك إمكانية ان يعين المشيشي الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري كمستشارين برئاسة الحكومة

كشف رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في مداخلة على قناة التاسعة ان هناك إمكانية ان يعين رئيس الحكومة هشام المشيشي الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري كمستشارين برئاسة الحكومة إذا لم يتم التوافق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.وأضاف الخليفي " نحن نسعى إلى إيجاد حلول للانسداد السياسي الموجود حاليا".وتابع أسامة الخليفي " هنالك أطراف سياسية لا تزال تسعى للمتاجرة مع مساعي سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي مقابل إنهاء أزمة التعديل الحكومي".يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة