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التونيسار تقرّر ايقاف 3 مضيفين عن العمل بعد ايقافهم من طرف السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية

Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 14:59 قراءة: 0 د, 21 ث
أصدرت الأحد 21 مارس، الخطوط التونسية بيانا أعلنت من خلاله انها قررت ايقاف 3 مضيفين تابعين لها عن العمل.

وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي على اثر ايقافهم من السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية على هامش مشاركتهم في تأمين رحلة تونس- مرسيليا صباح الأحد 21 مارس.


وأشارت الي أن إيقاف المضيفين المعنيين عن العمل سيتواصل إلى حين كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الغرض.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222749

Seifoun  ()  |Dimanche 21 Mars 2021 à 15h 52m |           
اكيد بفضل النقابات الي تدافع عى الفاسدين سيعودون للعمل مع اعتذار من الادارة



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