التونيسار تقرّر ايقاف 3 مضيفين عن العمل بعد ايقافهم من طرف السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية

أصدرت الأحد 21 مارس، الخطوط التونسية بيانا أعلنت من خلاله انها قررت ايقاف 3 مضيفين تابعين لها عن العمل.
وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي على اثر ايقافهم من السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية على هامش مشاركتهم في تأمين رحلة تونس- مرسيليا صباح الأحد 21 مارس.
وأشارت الي أن إيقاف المضيفين المعنيين عن العمل سيتواصل إلى حين كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الغرض.
وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي على اثر ايقافهم من السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية على هامش مشاركتهم في تأمين رحلة تونس- مرسيليا صباح الأحد 21 مارس.
وأشارت الي أن إيقاف المضيفين المعنيين عن العمل سيتواصل إلى حين كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الغرض.
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