التونيسار تقرّر ايقاف 3 مضيفين عن العمل بعد ايقافهم من طرف السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية

أصدرت الأحد 21 مارس، الخطوط التونسية بيانا أعلنت من خلاله انها قررت ايقاف 3 مضيفين تابعين لها عن العمل.وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي على اثر ايقافهم من السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية على هامش مشاركتهم في تأمين رحلة تونس- مرسيليا صباح الأحد 21 مارس.وأشارت الي أن إيقاف المضيفين المعنيين عن العمل سيتواصل إلى حين كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الغرض.