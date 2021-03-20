   Om Kalthoum - *رٌقّ الحبيب  

على خطى القذافي، عبير موسى تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية من صفاقس

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 20:05 قراءة: 0 د, 30 ث
سخرت السبت 20 مارس، صفحات الفايسبوك من تصريحات لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى خلال اجتماع حزبها من صفاقس.
وأكدت عبير موسي وهي تخطب أمام قرابة ال2000 من أنصارها انها لا تخشي الولايات المتحدة الأمريكية وقالت صارخة "الي في بالو بش يتقوّا بأمريكيا..لن ترهبنا أمريكيا".

وعلق النشطاء بالقول "فعلا يبدو ان نتائج سبر الاراء افقدت عبير موسى عقلها وجعلتها تعاني من جنون العظمة القذافية".


واختار بعض النشطاء الرد على عبير موسي بنشر تصريحات للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في خطاب البلمريوم الشهير الذي رد فيه على تصريحات القذافي حول تحدي الولايات المتحدة الامريكية.



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