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العياري يكشف: الفخفاخ يوم لقائه قيس سعيد ما لقاش كرهبتو قدّام القصر ونادية عكاشة جابتلو الاستقالة وقتلو تو تصحّح

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 16:30 قراءة: 0 د, 33 ث
أكّد الجمعة 19 مارس، النائب ياسين العياري صحّة الرواية التي نقلها المستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك بخصوص تلاعب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالياس الفخفاخ واجباره على الاستقالة حتى يعود التكليف له.

وقال العياري "قيس سعيّد حصّل الفخفاخ وجابلو التلفزة يصوّر فيه وقال قبلنا الاستقالة والفخفاخ قاعد ما استقالش" مضيفا بأن هناك فضيحة أخرى.
وأفاد العياري بأن الفخفاخ يوم لقائه قيس سعيّد "كي خرج من اللقاء ما لقاش كرهبتو قدّام القصر وجاتو نادية عكاشة قتلو تو تصحح عالاستقالة".

وتابع قائلا "الرئيس ليس ملائكة بل هو مثل جميع السياسيين، خبيث ويتكتك وعندو مصالحو ويحب يحكم وهو من اسباب الأزمة".




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