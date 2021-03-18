بسبب اثارة الفوضى وتعطيل العمل، الغنوشي يمنع عبير موسى من الالتحاق باجتماع مكتب مجلس النواب

أصدر الخميس 18 مارس، رئيس البرلمان راشد الغنوشي اليوم، قراراً يمنع عضو مكتب مجلس نواب الشعب عبير موسي من الالتحاق بأشغال مكتب المجلس.ويأتي قرار الغنوشي في مواصلة عبير موسي تعطيل اشغال البرلمان ومكتب المجلس وتهجمها على النواب والأعوان والصحفيين واتهامها لهم جميعا بانهم يأتمرون بأوامر الغنوشي.