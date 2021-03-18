   Om Kalthoum - الأطلال  

بسبب اثارة الفوضى وتعطيل العمل، الغنوشي يمنع عبير موسى من الالتحاق باجتماع مكتب مجلس النواب

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 16:35 قراءة: 0 د, 16 ث
أصدر الخميس 18 مارس، رئيس البرلمان راشد الغنوشي اليوم، قراراً يمنع عضو مكتب مجلس نواب الشعب عبير موسي من الالتحاق بأشغال مكتب المجلس.

ويأتي قرار الغنوشي في مواصلة عبير موسي تعطيل اشغال البرلمان ومكتب المجلس وتهجمها على النواب والأعوان والصحفيين واتهامها لهم جميعا بانهم يأتمرون بأوامر الغنوشي.





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222577

Hassen  (Tunisia)  |Jeudi 18 Mars 2021 à 17h 17m |           
Enfin, il a pris la décision qu'il fallait prendre depuis longtemps
Elle est malade cette énergumène

Hechmi  (Tunisia)  |Jeudi 18 Mars 2021 à 16h 48m |           
أطردوا عدوة تونس الأولى وزبالة بن علي التي لفظها التاريخ المريضة النفسية والمعقدة ...



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