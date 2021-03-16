"المناضل" رياض جراد في عزف منفرد على "البندير"، يصف حرم الرئيس قيس سعيد بزهرة البنفسج

نشر الثلاثاء 16 مارس، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد الذي يعتبر نفسه كمناضل تدوينة أثارت حملة ساخرة على صفحات الفايسبوك.ونشر جراد صورة لحرم رئيس الجمهورية اشراف شبيل ووصفها بزهرة البنفسج وتابع متمّلقا " إنها الشامخة بأخلاقها و تعففها و نزاهتها...لن تناولوا من الوطنيين الشرفاء الصادقين في هذا الوطن مهما كذبتم و تفننتم في الإفتراء".وتأتي تدوينة "الفتي المدلل" لنادية عكاشة في ضل تسريبات محمد عمار التي تحدث فيها عن حرم رئيس الجمهورية وعن ضغوطات قيس سعيد على القضاء.