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قيس سعيد يؤدي زيارة الى ليبيا

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 08:16 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 17 مارس 2021 زيارة رسمية إلى دولة ليبيا .


وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ قصر قرطاج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.


كما تمثل وفق نفس البلاغ مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.


وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 222433

Artiz  (United States)  |Mardi 16 Mars 2021 à 10h 34m |           
اقصد نادية ماشية لليبيا

Amir1  ()  |Mardi 16 Mars 2021 à 09h 24m |           
جيد...ممتاز...ضروري...وواجب الأخوة والجوار والوطنية
ستكون زيارة مجدية إذا كان برفقته وفد متنوع من العارفين بمصلحة البلدين
من أجل وضع برنامج تعاون واسع...لا شك أن الإخوة الليبين يقدرون
جيدا تونس وطنهم الثاني والأول

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 16 Mars 2021 à 09h 00m |           
العبرة بالنتائج

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 16 Mars 2021 à 08h 48m |           
الأهم ليس الذهاب الأول لزيارة ليبيا بعد نجاح التغيير بل أن تكن أول من أعان الإخوة الليبيين عند محنتهم !!!
وهذا لا ينسوه !!!

RIADH  (France)  |Mardi 16 Mars 2021 à 08h 41m |           
C'est ce qu'il faut faire, heureusement que l'on a pas laisser faire Erdogan qui voulais nous impliquer dans une guerre entre frères, et heureusement que l'on a pas laisser faire RG qui a faillit nous entrainer dans des marmelades.

Afarit  ()  |Mardi 16 Mars 2021 à 08h 23m |           
فعلا نعيش في كوكب آخر
هل نسي أن الدستور الليبي تكتبه القبائل وجمع حوله
بعضا من العشائر الموالية لحفتر
هل نسي وصف وزيره للدفاع لحكومة اوفاق بغير الشرعية
هل نسي هجومه على رئيس البرلمان لما حاول اصلاح
العطب لإبقاء مصالح بلادنا وثيقة مع حكومة الوفاق
اليوم تذكر أن ليبيا شقيقة



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