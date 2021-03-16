قيس سعيد يؤدي زيارة الى ليبيا

باب نات -

يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 17 مارس 2021 زيارة رسمية إلى دولة ليبيا .وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ قصر قرطاج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.كما تمثل وفق نفس البلاغ مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.