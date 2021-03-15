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"الروج" مروع طلبة المركب الجامعي في قبضة الامن

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 10:40 قراءة: 0 د, 26 ث


كان مسلحا بسيف وعبوة غاز مشل للحركة



تمكن اعوان دورية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران وخلال قيامهم بدورية أمنية بمحيط المركب الجامعي المنار من القبض على مجرم خطير معروف بكنية " الروج " من متساكني الجبل الاحمر متلبسا بسلب طالبة هاتفها الجوال ،

بالتحري معه اتضح انه مفتش عنه في قضايا مماثلة كما اعترف باستهدافه للطلبة بالمركب الجامعي المنار وسلبهم ونشلهم لهواتفهم الجوالة .

ولا تزال الابحاث جارية معه للكشف عن ضحايا اخرين.

هذا وتم حجز عبوة غاز مشل للحركة بحوزته وسيف كان يستعمله في عملياته الاجرامية.

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