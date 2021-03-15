"الروج" مروع طلبة المركب الجامعي في قبضة الامن

تمكن اعوان دورية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران وخلال قيامهم بدورية أمنية بمحيط المركب الجامعي المنار من القبض على مجرم خطير معروف بكنية " الروج " من متساكني الجبل الاحمر متلبسا بسلب طالبة هاتفها الجوال ،بالتحري معه اتضح انه مفتش عنه في قضايا مماثلة كما اعترف باستهدافه للطلبة بالمركب الجامعي المنار وسلبهم ونشلهم لهواتفهم الجوالة .ولا تزال الابحاث جارية معه للكشف عن ضحايا اخرين.هذا وتم حجز عبوة غاز مشل للحركة بحوزته وسيف كان يستعمله في عملياته الاجرامية.