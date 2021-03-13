تونس تنظم الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو 2021 في رياضة المصارعة ...

تنظم تونس الدورة الدولية للمصارعة لمنطقتي ( إفريقيا- أوقيانوسيا), المؤهلة الى الالعاب الاولمبية- 2020 , التي كانت مقررة من 2 الى 4 أفريل بمدينة الجديدة المغربية، حسب ما افاد به الاتحاد الدولي للمصارعة.وستقام الدورة التاهلية بتونس من 31 مارس الجاري الى 5 افريل القبل.وتأجلت دورة (إفريقيا- اوقيانوسيا) التي كانت مقررة شهر مارس 2020, بعد القرار التي اتخذته السلطات المغربية بعدم السماح بتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية في اطار اجراءات احتياطية للتوقي من انتشار وباء كوفيد-19.