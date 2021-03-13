تونس تنظم الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو 2021 في رياضة المصارعة ...

تنظم تونس الدورة الدولية للمصارعة لمنطقتي ( إفريقيا- أوقيانوسيا), المؤهلة الى الالعاب الاولمبية- 2020 , التي كانت مقررة من 2 الى 4 أفريل بمدينة الجديدة المغربية، حسب ما افاد به الاتحاد الدولي للمصارعة.
وستقام الدورة التاهلية بتونس من 31 مارس الجاري الى 5 افريل القبل.
وتأجلت دورة (إفريقيا- اوقيانوسيا) التي كانت مقررة شهر مارس 2020, بعد القرار التي اتخذته السلطات المغربية بعدم السماح بتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية في اطار اجراءات احتياطية للتوقي من انتشار وباء كوفيد-19.
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وستقام الدورة التاهلية بتونس من 31 مارس الجاري الى 5 افريل القبل.
وتأجلت دورة (إفريقيا- اوقيانوسيا) التي كانت مقررة شهر مارس 2020, بعد القرار التي اتخذته السلطات المغربية بعدم السماح بتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية في اطار اجراءات احتياطية للتوقي من انتشار وباء كوفيد-19.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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