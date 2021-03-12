   Om Kalthoum - دليلي احتار  

الشواشي تستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 14:09 قراءة: 0 د, 41 ث
استقبلت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بقصر باردو، ZHANG Jianguo ، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس .

وكانت المحادثة مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات التونسية الصينية وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة. وأكّد الجانبان العمل المشترك على دعم التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي ودفع الاستثمار، ولاسيما عبر تطوير التشريعات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة.


واكّدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب دور العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة في تعزيز التقارب وتنمية التعاون الثنائي.
ونوّه ZHANG Jianguo ، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس . بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكّدا رغبة بلاده في مزيد توطيد العلاقات الثنائية في كل المجالات . وأشار من جهة أخرى الى بعث مجموعة صداقة برلمانية مع تونس في البرلمان الصيني لدفع التعاون البرلماني ولاسيما عبر تبادل التجارب والخبرات التشريعية .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222252



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 12 مارس 2021 | 28 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:35 05:09
22°
 22° % 18 :الرطــوبة
تونــس
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-918°-1017°-1016°-1016°-10
  • Avoirs en devises
    21996,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,27842 DT        1$ =2,76525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   1318,72 MDT