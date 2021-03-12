الشواشي تستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس

استقبلت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بقصر باردو، ZHANG Jianguo ، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس .وكانت المحادثة مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات التونسية الصينية وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة. وأكّد الجانبان العمل المشترك على دعم التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي ودفع الاستثمار، ولاسيما عبر تطوير التشريعات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة.واكّدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب دور العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة في تعزيز التقارب وتنمية التعاون الثنائي.ونوّه ZHANG Jianguo ، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس . بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكّدا رغبة بلاده في مزيد توطيد العلاقات الثنائية في كل المجالات . وأشار من جهة أخرى الى بعث مجموعة صداقة برلمانية مع تونس في البرلمان الصيني لدفع التعاون البرلماني ولاسيما عبر تبادل التجارب والخبرات التشريعية .