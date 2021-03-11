مجموعة الصداقة تونس - الولايات المتحدة الأمريكية تعقد اجتماعها التأسيسي

انعقد بعد ظهر اليوم الخميس 11 مارس 2021 الاجتماع التأسيسي لمجموعة الصداقة البرلمانية تونس- الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة أسامة الخليفي، وبحضور عدد من الأعضاء.وأكّد أسامة الخليفي، في بداية الجلسة أهمية مجموعة الصداقة ودورها في معاضدة الديبلوماسية الحكومية لاسيما في المسائل التي تتطلّب تظافر جهود مختلف الجهات المعنية.وتداول أعضاء مجموعة الصداقة الحاضرون بخصوص برنامج العمل الأوّلي الذي تضمّن كخطوة أولى دعوة ممثّل عن وزارة الشؤون الخارجيّة للاطلاع على المواضيع ذات الأولوية التي يمكن أن تتبنّاها مجموعة الصداقة البرلمانية وتعمل على الدّفع في اتجاه تنشيطها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة من التعاون التونسي الأمريكي.كما ناقشوا المنهجيّة التي سيقع اتباعها لضمان نجاعة عمل مجموعة الصداقة وفاعليته.