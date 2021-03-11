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جامعة النقل تقرّر الاضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 09:35 قراءة: 0 د, 18 ث
أعلنت الاربعاء 10 مارس، الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل أن الهيئة الإدارية القطاعية للنقل قررت الإضراب العام بكافة اسلاك القطاع برا و بحرا و جوا و ذلك بتاريخ 08 أفريل 2021.

وقال كاتب عام الجامعة العامة للنقل محمد التركي ان هذا الاضراب يأتي بهدف الحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية وعدم خوصصتها في ظل نية الحكومات المتعاقبة التفويت فيها حسب تعبيره.


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Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 11 Mars 2021 à 09h 56m |           



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