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الغنوشي يدعو قيس سعيد الي الاقتداء بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 21:35 قراءة: 0 د, 28 ث
قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين.

وفي حوار لوكالة رويترز الثلاثاء 9 مارس ، دعا الغنوشي رئيس الجمهورية قيس سعيد الي الاقتداء بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والسير على نهجه مشيرا الي أن الرئيس السبسي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل سنوات لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك وطبّق الدستور.


وشدد الغنوشي على أنه لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية معتبرا أن البلاد تحتاج استقرارا سياسيا لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا.


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