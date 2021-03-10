العين الإماراتية تُبارِك إعتصام "موسي" أمام مقرّ إتحاد علماء المسلمين : تونس تتطهّر

باب نات -

نشرت بوابة العين الإماراتية الاخبارية تقريرا تحت عنوان "تونس تتطهر.. اعتصام الغضب يحاصر "اتحاد القرضاوي" تحدث عن الاعتصام الذي تقوم به عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و مجموعة من انصارها أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بالعاصمة التونسيةو أشار التقرير الى تعهد رئيسة الحزب الدستوري بمواصلة الاعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لحين إغلاقه نهائيا وطرد شيوخه.وقالت عبير موسي للبوابة الاماراتية " إن وجود ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بزعامة مفتي الدم الإخواني يوسف القرضاوي في تونس "هو جريمة في حق الأجيال الناشئة".مطالبة السلطات القضائية في تونس بسرعة إصدار قرار لوقف نشاط "اتحاد القرضاوي" في البلاد.مضيفة بأن "تونس دخلت في مرحلة مظلمة منذ عودة راشد الغنوشي إلى البلاد سنة 2011".و اعتبرت المنصة الاماراتية بأن اجتماع أنصار الحزب الدستوري أمام مقر التنظيم التابع للإخوان، جاء للتنديد بالخطاب التكفيري لاتحاد القرضاوي؛ حيث ردد المشاركون شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح".