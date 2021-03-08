العياري لسعيد : جاي تركب زقفونة على إجتهاد رجل أعمال تونسي تدخل بعلاقاته باش تجي 30 ألف جرعة!

كشف النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان بيان رئاسة الجمهورية حول جلب اتلاقيح كورونا فيه كثير من المعالجة.
وقال في هذا الصدد ان رجل أعمال تونسي هو من وقف وراء جلب الجرعات وليس الرئيس الذي حاول عوض عن ذلك تعطيل جهود جلب التلاقيح".
وكانت رئاسة الجمهورية افادت ان 30 الف جرعة من لقاح كورونا الروسي سيصل إلى تونس الثلاثاء تليها 500 الف جرعة أخرى.
وجاء في بلاغ الرئاسة انه "في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي، وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع، تصل الثلاثاء 9 مارس 2021 من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد 19 من نوع سبوتنيك.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي تحادث هاتفيا يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.
و شدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، واتفق الجانبان على التسريع في تواريخ تسليم طلبيات تونس من تلاقيح "Sputnik V" الروسية والمقدرة بمليون جرعة.
وكتب العياري في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
""وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا " صدق الله العظيم.
وقال في هذا الصدد ان رجل أعمال تونسي هو من وقف وراء جلب الجرعات وليس الرئيس الذي حاول عوض عن ذلك تعطيل جهود جلب التلاقيح".
وكانت رئاسة الجمهورية افادت ان 30 الف جرعة من لقاح كورونا الروسي سيصل إلى تونس الثلاثاء تليها 500 الف جرعة أخرى.
وجاء في بلاغ الرئاسة انه "في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي، وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع، تصل الثلاثاء 9 مارس 2021 من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد 19 من نوع سبوتنيك.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي تحادث هاتفيا يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.
و شدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، واتفق الجانبان على التسريع في تواريخ تسليم طلبيات تونس من تلاقيح "Sputnik V" الروسية والمقدرة بمليون جرعة.
وكتب العياري في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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