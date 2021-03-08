العياري لسعيد : جاي تركب زقفونة على إجتهاد رجل أعمال تونسي تدخل بعلاقاته باش تجي 30 ألف جرعة!

""وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا " صدق الله العظيم.



خليني فقط نذكرك سيدي الرئيس أن البرلمان صادق على قانون الإنظمام لكوفاكس نهار 9 فيفري و أنك ختمته كان يوم 25 فيفري في حين كنت تنجم تختمه منذ 16 فيفري، فقط لتعطل جلب التلاقيح أسبوعا كاملا، لتستفيد من ذلك، من تأزيم الوضع، من العبث بصحة التوانسة، في عركتك السياسية.



ورغم تعطيلك للتلقيح، و رغم أنك جمدت كل عمل ديبلوماسي باش يخلط التلقيح، جاي توة تركب زقفونة بكل وقاحة، على إجتهاد رجل أعمال تونسي تدخل بعلاقاته باش تجي 30 ألف جرعة!



في الإخر،أنت لست أقل خبثا أو مغالطة منهم، فقط التوانسة مزالوا غالطين فيك!



عندي 3 ملاحظات معاليك :



- الجزائر الي أعلنت إنها بش تقسم معانا التلاقيح في تزليطة دبلوماسية.. إي كيفاش تو؟ ويني؟ فكرتني بحكاية الويفي بلاش : شوطان بالصبع و كذب لا أكثر!



- علاش ما رجعتش ال500 جرعة للإمارات بعد ما ذلونا عليهم؟

تطلعش خاطر لا صحة عسكرية لا زمارة، و تم إستعمالهم و الكله أفلام؟



- تتكتب "تظافر" موش تضافر.



إنك تتعارك مع الغنوشي، سبب ما فيه البلد من مصائب منذ 10 سنوات، لا يعطيك الحق في إنك تكذب على التوانسة و تعبث بصحتهم بخبث و تغلطهم.. يا نظيف! الناس معاك في عركتك مع الغنوشي لأنهم يعتقدون أنك نقيضه، ياخي تواترت المحطات و بدأ يبان رويدا رويدا، أنك نسخة منه فقط تحكي بالعربية!"

كشف النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان بيان رئاسة الجمهورية حول جلب اتلاقيح كورونا فيه كثير من المعالجة.وقال في هذا الصدد ان رجل أعمال تونسي هو من وقف وراء جلب الجرعات وليس الرئيس الذي حاول عوض عن ذلك تعطيل جهود جلب التلاقيح".وكانت رئاسة الجمهورية افادت ان 30 الف جرعة من لقاح كورونا الروسي سيصل إلى تونس الثلاثاء تليها 500 الف جرعة أخرى.وجاء في بلاغ الرئاسة انه "في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي، وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع، تصل الثلاثاء 9 مارس 2021 من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد 19 من نوع سبوتنيك.يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي تحادث هاتفيا يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.و شدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، واتفق الجانبان على التسريع في تواريخ تسليم طلبيات تونس من تلاقيح "Sputnik V" الروسية والمقدرة بمليون جرعة.