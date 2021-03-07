لطفي قرفال يخلف نفسه على راس الجامعة التونسية لتنس الطاولة

باب نات -

خلف لطفي قرفال نفسه في رئاسة الجامعة التونسية لكرة الطاولة للمدة النيابية 2021 - 2024 عقب انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة يوم السبت 6 مارس 2021 بأحد نزل العاصمة.وفازت قائمة السيد لطفي قرفال ب 15 صوتا مقابل 8 أصوات لقائمة السيد مختار التوكابري و 7 أصوات قائمة السيدنوفل بلال.وتنتظر المكتب الجامعي الحالي عدة تحديات أبرزها احتضان تونس لبطولة العالم للأواسط خلال السنة المقبلة.وشهدت الانتخابات مشاركة 30 جمعية منخرطة بالجامعة التونسية لكرة الطاولة ولها حق التصويت.وتتكون القائمة الفائزة من السيدات والسادة:السيد لطفي قرفال رئيس قائمة، فوزي الملاك، هاجر بن سليمان، ماهر بن ريانة، ريم جنحاني مقنين، معز بوجميل، حبيب دلدول، شهاب القبوبي، محمد الحبيب براهم، خير الله بوملالة، عبد الرحمان العيدلي، رفيق معتوق.