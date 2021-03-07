المشيشي يعاين تقدم أشغال تهيئة البنية التحتية بمطار جربة جرجيس الدولي

باب نات -

تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم السبت 06 مارس 2021 إلى ولاية مدنين وإثر وصوله عاين رفقة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ تقدم أشغال تهيئة البنية التحتية بمطار جربة جرجيس الدولي.واستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول مكونات المشروع ومراحل إنجازه، كما اطلع على تقدم أشغال توسعة مدرج هبوط الطائرات والتي قاربت نسبة تقدم إنجازها حوالي 60 بالمائة داعيا إلى مضاعفة الجهود لانهاء كل الأشغال في آجالها استعداد للموسم السياحي القادم.وسيمكن هذا المشروع من تدعيم البنية التحتية نتيجة لتطور الحركة الجوية ولتأهيل مساحات حركة الطائرات حسب لوائح المنظمة العالمية للطيران إضافة إلى استبدال منظومة الإضاءة الليلية بتقنية LED الحديثة.وتقدر تكلفة أشغال التوسعة واستبدال الإضاءة والدراسات بحوالي 42 مليون دينار ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال في منتصف سنة 2022.