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المشيشي يعاين تقدم أشغال تهيئة البنية التحتية بمطار جربة جرجيس الدولي

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 00:16 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم السبت 06 مارس 2021 إلى ولاية مدنين وإثر وصوله عاين رفقة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ تقدم أشغال تهيئة البنية التحتية بمطار جربة جرجيس الدولي.

واستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول مكونات المشروع ومراحل إنجازه، كما اطلع على تقدم أشغال توسعة مدرج هبوط الطائرات والتي قاربت نسبة تقدم إنجازها حوالي 60 بالمائة داعيا إلى مضاعفة الجهود لانهاء كل الأشغال في آجالها استعداد للموسم السياحي القادم.




وسيمكن هذا المشروع من تدعيم البنية التحتية نتيجة لتطور الحركة الجوية ولتأهيل مساحات حركة الطائرات حسب لوائح المنظمة العالمية للطيران إضافة إلى استبدال منظومة الإضاءة الليلية بتقنية LED الحديثة.

وتقدر تكلفة أشغال التوسعة واستبدال الإضاءة والدراسات بحوالي 42 مليون دينار ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال في منتصف سنة 2022.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221872

Sarramba  (Nigeria)  |Dimanche 07 Mars 2021 à 10h 13m |           
من السهل الركوب على مشاريع وانجازات قديمة؟؟؟
لازلنا ننتضر الاعلان عن قرارات والاعلان عن سياساة اقتصادية ومالية واعدة وفعّالة، وإعلانات وقرارات لمشاريع كبرى، والعمل الجاد والفعاّل للنّهوض بالبلاد ووضعية العباب المزرية؟؟؟



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