جريمة قتل الطفل ربيع: إقرار حكم الإعدام في حق 5 أشخاص بينهم عمتي الضحية

أطوار القضية

القاتل يتحدث على قناة حنبعل

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت حكم استئنافي يقضي بإقرار الحكم الإبتدائي الصادر عن الدائرة الجناحية ببنزرت والقاضي بالإعدام لـ5 أشخاص (امراتان وثلاث رجال) في قضية مقتل الطفل ربيع .في جانفي 2011 تم العثور على الطفل المفقود ربيع النفاتي جثة داخل كيس ملقى بضيعة فلاحية بمنطقة قربية من منزل بورقيبة و بعد أن خرب القتلة جسده بالطعنات وذلك بعد مرور أيام على اختفائه من أمام منزلهم بمنزل بورقيبة في ظروف غامضة.وقد تم الكشف عن ملابسات هذه القضية على اثر اعلام سجين سابق يدعي عبد الستار , والد الطفل أن القتلة هما عمته وصديقها ،الصديق الذي كان في وقت سابق قد روى تفاصيل الحادثة لأحد السجناء /عبد الستار/ فترة مكوثه فى السجن قبل أن يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة.وقد قامت الفرقة العدلية في منزل بورقيبة بإيقاف الطرفين وفتح تحقيق في الغرض وللاشارة فأن السبب الرئيسي لإرتكاب الجريمة يكمن أساسا في رفض والد ربيع تزويج أخته إلى هذا الأخير قبل أن يقوم بتسوية وضعيته العائلية باعتباره كان حينها متزوجا.وكان الجيلاني القاتل قد تحدث عن الطفل ربيع على تلفزيون حنبعل وأقسم بأعظم الايمان أنه لا يعلم مكان وجوده.