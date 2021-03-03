وفاة سجين بالسجن المدني بصفاقس... الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 2 يكشف كل التفاصيل

باب نات -

أذنت النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 بفتح بحث تحقيقي حول وفاة سجين بالسجن المدني بصفاقس .وفي هذا الصدد اكد لنا مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بصفاقس 2 مراد التركي انه بتاريخ 2 مارس تم إيقاف شقيقيان من قبل الوحدات الأمنية أثر خرقهما لقانون حظر الجولان كما تم ايضا توجيه تهم هظم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه لحصول خلاف بينهما وبين اعوان الآمن، وقد تم ايداعهما السجن المدني بصفاقس لاحالتهما بتاريخ 3 مارس على انظار محكمة الناحية، ألا ان الحالة الصحية لاحدهما تعكرت وبالرغم من محاولات اسعافه من قبل ادارة السجن والمركز الصحي ألا انه توفى .موضحا ان الابحاث الاولية كشفت ان الهالك كان يعاني من مرض السكري و يتعاطي حقن الانسولين... مؤكدا أن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتداىية بصفاقس 2 اذن باحالة جثة الهالك على قسم الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة... مبينا انه تم اليوم الافراج عن الشقيق الثاني من السجن بعد أن تم عرضه اليوم على السيد قاضي الناحية.