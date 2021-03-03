عياض اللومي: المشيشي قام بواجبه، الغنوشي يريد الحوار وقيس سعيّد "باندي"

حمّل الأربعاء 3 مارس، رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس عياض اللومي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسؤولية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.وقال عياض اللومي في حوار على إذاعة ديوان أف أم " من المفروض يكون رئيس الجمهورية هو من يسهر على تطبيق الدستور والحامي له"، مضيفا " قيس سعيّد يتحمّل مسؤوليته بخصوص الأخطاء التي ارتكبها وأيضا لخرقه الجسيم للدستور برفضه تأدية الوزراء الجدد لليمين الدستورية".وأوضح عياض اللومي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قام بواجبه بخصوص التحوير الحكومي طبقا للدستور، والبرلمان صادق على التحوير في المقابل فإن رئيس الجمهورية قد تعسّف وانحرف بالإجراءات، واصفا إياه بـ"الباندي".وعلّق عياض اللومي على مسيرة حركة النهضة قائلا "من حق حركة النهضة التعبير عن رأيها، ومن فازوا في الانتخابات يتعرضون اليوم إلى الهرسلة".وتابع عياض اللومي "حركة النهضة كشفت أن لديها حضورا في الشارع"، معتبرا أن خطاب الغنوشي كان "مجمّعا" ويدعو للحوار ويتضمن إشارات إيجابية".