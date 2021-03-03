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رئاسة الجمهورية ترد على حزب الشعب يريد: قيس سعيّد لم ينتم لأي حزب ولم يكن وراء تكوين أي حزب ولا نية له في إنشاء تنظيم حزبي

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 13:30 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - قالت الأربعاء 3 مارس ، رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الرئيس قيس سعيّد لم ينتم لأي حزب ولم يكن وراء تكوين أي حزب ولا نية له على الإطلاق في إنشاء تنظيم حزبي.

واضاف البيان " ليس لأي كان الحق في أن يحشر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما كان شكله".


ويأتي توضيح رئاسة الجمهورية على خلفية تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب الشعب يريد عبد الهادي الحمزاوي والذي صرح بأن الحزب شارك إلى جانب قيس سعيّد في الحملة الانتخابية وكشف ان عددا من مستشاري الرئيس حاولت استغلال الحزب لضرب خصوم الرئيس لكنهم رفضوا ذلك الاسلوب .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221639

Sarramba  (Nigeria)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 14h 46m |           
و عندما جمع أكثر من مرّة حزب و جماعة آل عبّو... ماذا يسمّى هذا؟؟؟ ...ربّما يسمى "رئيس كل التونسيين" الّذين لهم فوبيا الاسلام والمسلمين، وهوّيتنا العربية الاسلامية؟؟؟

Karimyousef  (France)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 13h 41m |           
رئيس الدولة منحاز انحياز كلي الى حركة الشعب و التيار. و الدليل على ذلك إن تصريحاتهم متجانسة إلى حد بعيد. على رئيس الدولة ان يثبت عكس ذلك.و هذه البيانات لا تسمن و لا تغني من جوع



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