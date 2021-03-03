رئاسة الجمهورية ترد على حزب الشعب يريد: قيس سعيّد لم ينتم لأي حزب ولم يكن وراء تكوين أي حزب ولا نية له في إنشاء تنظيم حزبي

باب نات - قالت الأربعاء 3 مارس ، رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الرئيس قيس سعيّد لم ينتم لأي حزب ولم يكن وراء تكوين أي حزب ولا نية له على الإطلاق في إنشاء تنظيم حزبي.
واضاف البيان " ليس لأي كان الحق في أن يحشر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما كان شكله".
ويأتي توضيح رئاسة الجمهورية على خلفية تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب الشعب يريد عبد الهادي الحمزاوي والذي صرح بأن الحزب شارك إلى جانب قيس سعيّد في الحملة الانتخابية وكشف ان عددا من مستشاري الرئيس حاولت استغلال الحزب لضرب خصوم الرئيس لكنهم رفضوا ذلك الاسلوب .
واضاف البيان " ليس لأي كان الحق في أن يحشر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما كان شكله".
ويأتي توضيح رئاسة الجمهورية على خلفية تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب الشعب يريد عبد الهادي الحمزاوي والذي صرح بأن الحزب شارك إلى جانب قيس سعيّد في الحملة الانتخابية وكشف ان عددا من مستشاري الرئيس حاولت استغلال الحزب لضرب خصوم الرئيس لكنهم رفضوا ذلك الاسلوب .
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