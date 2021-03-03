الناطق باسم حزب الشعب يريد : رفضنا توجه مستشاري الرئيس لاستغلالنا لضرب منافسيهم

قال عبد الهادي الحمزاوي الناطق باسم حزب الشعب يريد عقب مؤتمر صحفي للحزب اليوم الأربعاء ان الحزب قريب من رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن أفكاره السياسية ولكن لا يمثله.وأضاف الحمزاوي "70 في المئة من الشباب المشارك في انتخاب الرئيس يريدون هيكل سياسي يعبر عنهم وبعيدا عن رسكلة القديم".وتابع عبد الهادي الحمزاوي " شاركنا مع قيس سعيد في الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية ونحن نتبنى أفكاره بخصوص عدد من الملفات الداخلية الهامة".وتابع الحمزاوي " التقاؤنا مع الرئيس وذلك وفق سياساته وما سيقدمه للشعب التونسي متابعا " نحن ضمن الطرف الذي يريد ترجمة افكار الرئيس الى حزب وان لا يبقى فقط مجرد وعاء سياسي".وكشف المتحدث ان عددا من مستشاري الرئيس حاولت استغلال الحزب لضرب خصوم الرئيس ونحن رفضنا ذلك الاسلوب".