صندوق النقد الدولي يجدد دعوته إلى توسيع الحوار الاجتماعي في تونس

جدد صندوق النقد الدولي ، الثلاثاء ، دعوته لإطلاق حوار اجتماعي موسع في تونس ، ودعا إلى إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العامة التي تواجه صعوبات.يتبع يتبع