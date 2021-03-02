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صندوق النقد الدولي يجدد دعوته إلى توسيع الحوار الاجتماعي في تونس

Publié le Mardi 02 Mars 2021 - 16:34 قراءة: 0 د, 9 ث
جدد صندوق النقد الدولي ، الثلاثاء ، دعوته لإطلاق حوار اجتماعي موسع في تونس ، ودعا إلى إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العامة التي تواجه صعوبات.

يتبع يتبع

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