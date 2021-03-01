الخضراوي: 'الغنوشي لم يتلق أيّ تلقيح ضد كورونا'

أكّد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وسيم الخضراوي اليوم الاثنين 1 مارس 2021 أنّ الغنوشي لم يتلق أي تلقيح ضد فيروس كورونا ولم يصله أي تلقيح من أي جهة رسمية لفائدته أو لفائدة النواب.وكتب في تدوينة نشرها على صفحته فيسبوك: "لم يتلق رئيس مجلس نواب الشعب أي تلقيح ضد فيروس كورونا كما أشاعت بعض وسائل الإعلام صباح اليوم، ولم يصله أي تلقيح من أي جهة رسمية لفائدته أو لفائدة السادة النواب.يذكر أن النائب ياسين العياري قال ان رئاسة الجمهورية تلقت 1000 لقاح لكورونا من الامارات .