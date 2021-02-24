رئاسة الجمهورية تعلن ايقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق فخري الاندلسي بقرار من أمير قطر و بعد تحرك من قيس سعيد

أفادت رئاسة الجمهورية أنه تم ايقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب فخري الاندلسي.واكدت الرئاسة استجابة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله الى يوم 1 ماي 2021 على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة.وتوجه رئيس الجمهورية بالمناسبة بخالص الشكر للشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسه الإنساني العميق الذي يعكس روابط الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين وبين الرئيس قيس سعيد وأمير دولة قطر وفق نص البيان.