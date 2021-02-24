   Warda - ايه ولا ايه  

رئاسة الجمهورية تعلن ايقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق فخري الاندلسي بقرار من أمير قطر و بعد تحرك من قيس سعيد

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 19:26 قراءة: 0 د, 27 ث
أفادت رئاسة الجمهورية أنه تم ايقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب فخري الاندلسي.

واكدت الرئاسة استجابة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله الى يوم 1 ماي 2021 على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة.


وتوجه رئيس الجمهورية بالمناسبة بخالص الشكر للشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسه الإنساني العميق الذي يعكس روابط الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين وبين الرئيس قيس سعيد وأمير دولة قطر وفق نص البيان.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221232

Essoltan  (France)  |Mercredi 24 Février 2021 à 20h 06m |           
Vous avez vu Monsieur le Président c'est simple comme tout la DIPLOMATIE , car lorsqu'on veut , on peut ...



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 فيفري 2021 | 12 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:30
11°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس 10°
0.51 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1019°-919°-919°-1018°-9
  • Avoirs en devises
    22084,8

  • (24 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29868 DT        1$ =2,72245 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fev)   336,5 MDT