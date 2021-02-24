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بسبب ممثّلي اتحاد الشغل، نواب جهة بنزرت يتضامنون مع النائب أحمد موحى وينسحبون من جلسة برئاسة الحكومة

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 15:39 قراءة: 0 د, 31 ث
رفض الاربعاء 24 فيفري، ممثلو اتحاد الشغل عن جهة بنزرت حضور النائب عن ائتلاف الكرامة أحمد موحى في جلسة نظمتها رئاسة الحكومة حول التنمية في جهة بنزرت.

وبرّر ممثلو الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت رفضهم حضور أحمد موحي بانتمائه لائتلاف الكرامة الأمر الذي رفضه بقية نواب الجهة الذين تمت دعوتهم لهذه الجلسة.


وكشفت النائبة عن حركة النهضة آمنة بن حميد أنه وعلى اثر ما صدر عن الطرف النقابي قرر النواب الحاضرون ابتهاج هلال، سمير ديلو ، آمنة بن حميد، فرحات الراجحي الانسحاب من الجلسة.
وأفادت بأنه تقرّر بعد ذلك قد اجتماع برئاسة الحكومة صباح الغد الخميس 25 فيفري 2021 لتناول الوضع التنموي بالجهة.





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