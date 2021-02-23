ألفة الحامدي تعرض شهائدها ردا على تشكيك جهات مرتبطة بالطبوبي‎

عرضت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية المقالة ألفة الحامدي شهدائها بعد تشكيك جهات من إتحاد الشغل شهائدها...
وكان النائب ياسين العياري علّق على مطلب جماعة الاتحاد بالتالي:
"سمعت أنهم يريدون التحقق من شهائد ألفة! حقكم!
لكن حبيت نتحقق من شهائد بلقاسم العياري و الدبك، هاذم مثلا يهموني خاطر عينتوهم في الدولة، قنصل و ملحق إجتماعي يخلصو من فلوسي.. بالأورو! شنية شهايدهم يعيشكم؟؟
يقول جدي حطاب ربي يرحمه : بليس ينهى ع المنكر!"
وكتبت ألفة حامدي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"في اطار مطالبة حاشية السيد نور الدين الطبوبي فتح تحقيق في شهائدي العلمية، اودّ توضيح الآتي:
وكان النائب ياسين العياري علّق على مطلب جماعة الاتحاد بالتالي:
"سمعت أنهم يريدون التحقق من شهائد ألفة! حقكم!
لكن حبيت نتحقق من شهائد بلقاسم العياري و الدبك، هاذم مثلا يهموني خاطر عينتوهم في الدولة، قنصل و ملحق إجتماعي يخلصو من فلوسي.. بالأورو! شنية شهايدهم يعيشكم؟؟
يقول جدي حطاب ربي يرحمه : بليس ينهى ع المنكر!"
وكتبت ألفة حامدي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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