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القصرين- الكشف عن مخبأ للعناصر الإرهابيّة بأحد الجبال معدّ لصنع الألغام

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 19:35 قراءة: 0 د, 32 ث
تمكنت الوحدات التابعة للقوّة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين خلال الأيّام الفارطة من الكشف على مخبأ للعناصر الإرهابيّة بأحد جبال ولاية القصرين تمّ العثور بداخله على معدّات لصنع الألغام إضافة إلى كميّة من مادّة الأمونيتر وحاوية بلاستيكيّة مملوءة بكمية من مادّة يُشتبه في كونها متفجّرات تقدّر بحوالي 23 كلغ.

تمّ التنسيق مع الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني والقيام بالتساخير اللازمة عن طريق إدارة الشرطة الفنية والعلميّة بإذن من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تأكّد أن المادّة المشبوهة هي متفجّرات عسكرية من نوع "TNT" شديدة الخطورة.


تمّ إعدام المحجوز من طرف وحدات الهندسة العسكريّة بعد الحصول على الأذون اللازمة من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


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