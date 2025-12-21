باجة: مهرجان فاقا للموسيقى يدعو إلى تركيز المهرجانات على الفن التونسي وتشجيع بعث كورالات الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69482cd249b037.79202139_gmhfojiqkpenl.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس جمعية النغم الجديد للموسيقى بباجة، جلال الزواوي، اليوم الأحد، أنّ الدورة الخامسة لمهرجان فاقا للموسيقى، التي تقام من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري، شكّلت مناسبة للدعوة إلى تكريس حضور الفن التونسي والفنانين التونسيين في المهرجانات الوطنية، إلى جانب دعم إحداث كورالات للأطفال ماديا ومعنويا، باعتبارها رافدا أساسيا لضمان استمرارية الفن التونسي ودعمه.









وأوضح الزواوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ جمعية النغم الجديد، وبالتنسيق مع دار الثقافة عمار فرحات بباجة، حرصت خلال دورة 2025 على إدراج الكورال ضمن فعاليات المهرجان، نظرا لدوره في غرس الثقافة الموسيقية لدى الناشئة وترسيخ الهوية الفنية التونسية.







ودعا في هذا السياق إلى تمكين المجموعات الموسيقية الجهوية والفنانين التونسيين من تأثيث أغلب الفعاليات الثقافية وخاصة المهرجانات الصيفية، مع توفير الدعم المادي للمبادرات الساعية إلى الحفاظ على الموسيقى التونسية وتطويرها.





ولاحظ المتحدث الإقبال المتزايد للأطفال على كورالات ونوادي الموسيقى رغم نقص الدعم المالي، مثمنا جهود المربين والمؤطرين وجودة أعمال الأطفال الموسيقية.





وشهد برنامج المهرجان أمس السبت تنشيط شوارع مدينة باجة بفرقة “اسطمبالي”، إضافة إلى تنظيم ندوة فكرية شاركت فيها كلّ من الفنانة شهرزاد هلال والفنان مقداد السهيلي. وتتواصل العروض اليوم الأحد بتقديم كورال الأطفال لدار الثقافة عمار فرحات وكورال مدرسة سيدي فرج، على أن تختتم الدورة غدًا الاثنين بحفل موسيقي لمجموعة “برستيج”، إضافة إلى عروض كورالات المدارس ومراسم توزيع الجوائز وتكريم المشاركين وأوضح الزواوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ جمعية النغم الجديد، وبالتنسيق مع دار الثقافة عمار فرحات بباجة، حرصت خلال دورة 2025 على إدراج الكورال ضمن فعاليات المهرجان، نظرا لدوره في غرس الثقافة الموسيقية لدى الناشئة وترسيخ الهوية الفنية التونسية.ودعا في هذا السياق إلى تمكين المجموعات الموسيقية الجهوية والفنانين التونسيين من تأثيث أغلب الفعاليات الثقافية وخاصة المهرجانات الصيفية، مع توفير الدعم المادي للمبادرات الساعية إلى الحفاظ على الموسيقى التونسية وتطويرها.ولاحظ المتحدث الإقبال المتزايد للأطفال على كورالات ونوادي الموسيقى رغم نقص الدعم المالي، مثمنا جهود المربين والمؤطرين وجودة أعمال الأطفال الموسيقية.وشهد برنامج المهرجان أمس السبت تنشيط شوارع مدينة باجة بفرقة “اسطمبالي”، إضافة إلى تنظيم ندوة فكرية شاركت فيها كلّ من الفنانة شهرزاد هلال والفنان مقداد السهيلي. وتتواصل العروض اليوم الأحد بتقديم كورال الأطفال لدار الثقافة عمار فرحات وكورال مدرسة سيدي فرج، على أن تختتم الدورة غدًا الاثنين بحفل موسيقي لمجموعة “برستيج”، إضافة إلى عروض كورالات المدارس ومراسم توزيع الجوائز وتكريم المشاركين