مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية التركية تعقد جلسة عمل مع سفير تركيا بتونس

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية تونس - تركيا برئاسة حاتم القروي، صباح اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 بقصر باردو جلسة عمل مع Refik Ali Onaner سفير تركيا بتونس.وتناولت الجلسة العلاقات التونسية التركية وسبل تعزيزها وتطويرها في إطار الديبلوماسية البرلمانية، والدور الذي تضطلع به مجموعات الصداقة في تجسيد الأهداف المشتركة ، ولاسيما من خلال اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات.كما تم التداول بخصوص التعاون الثنائي والاليات المتاحة لمزيد اثرائه وتنويع مجالاته بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.