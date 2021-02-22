منتدى تونس للتمكين الشبابي ينظّم أيام تكوينية تحت عنوان "أكاديمية المواطنة وحقوق الإنسان"

في إطار مشروع “تلاميذ وطلبة سفراء للمواطنة وحقوق الإنسان” الذي تنظمه جمعية منتدى تونس للتمكين الشبابي في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية للشراكة مع وزارة التربية ووبدعم من برنامج لنكن فاعلين وفاعلات و”Fondation de France”، نظم “منتدى تونس للتمكين الشبابي” أيام تكوينية تحت عنوان “أكاديمية المواطنة وحقوق الإنسان” وذلك من 16 إلى 21 فيفري 2021، من أجل تكوين طلبة من ناحية ومعلمين من ناحية أخرى.وفي هذا الإطار كان لنا لقاء مع رحمة الماجري مديرة البرامج في “منتدى تونس للتمكين الشبابي” والتي حدثتنا عن التكوين الخاص بالطلبة الذي تواصل على امتداد ثلاثة أيام وعن أهدافه.رحمة الماجري بينت بأنه تم جمع الشباب المشاركين في هذا التكوين لأول مرة مع شباب لهم تجاربهم الخاصة، وذلك حتى تتمّ الاستفادة من تجارب الذين سبقوهم، مضيفة أنه تم التركيز خلال فترة التكوين على كيفية اختيار اسم النادي وهويته وأهدافه وأنشطتهم في النادي لمدة سنة.“كما تم في نهاية فترة التكوين الاتفاق حول أنشطة مشتركة تجمع الطلبة سيبدأون في تنفيذها خلال الفترة القادمة. كذلك فقد تم التفكير في خطة عمل للتدخل في النوادي المدرسية بجندوبة وبالنوادي الموجودة بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية بمنوبة”.طلاب ومعلمين ومديري مدارس شاركوا في هذا التكوين من أجل صنع التغيير مع الأطفال مع أجيال المستقبل. هم آمنوا بأن التغبير يجب أن يبدأ مع الأطفال وقبل كل شيء هم آمنوا بالمشروع وبأهدافه وعزموا على تأسيس نوادي بالمدارس الابتدائية من أجل تربية التلاميذ على قيم المواطنة وترسيخها وخصوصا جعلها تندرج ضمن سلوكياتهم اليومية.وفي إطار الأيام التكوينية كن لنا لقاء مع السيد فيصل الذرايعي متفقد مدارس ابتدائية للغة العربية بغار الدماء بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة وأستاذ مادة التنشيط الثقافي والحياة المدرسية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، وهو المستشار البيداغوجي للمشروع، الذي قال في تصريح خاص لـ”المنبر التونسي” بأن الهدف من هذه الأيام التكوينية هو تنمية قدرات وكفاءات ومهارات المدرسين والطلبة من أجل مرافقة تلاميذ المدارس الإبتدائية وكذلك الطلبة في الوسط الجامعي ومن أجل تبني وتطوير هذه الثقافة ونشرها. محدثنا قال بأن “هذه الدورة التدريبية هي الأولى لتلاميذ ومدرسي جندوبة وقد تم الاستئناس بتجارب السابقين من الطبة والزملاء من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقاقي ببئر الباي ومن معهد الصحافة“.السيد فيصل الذرايعي قال بأنه تم القيام بمجموعة من الأنشطة تتعلق بتقديم المفاهيم وتصحيحها فيما يتعلق بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وكذلك تنزيل هذه المشاريع في إطار أهداف التنمية المستدامة من أجل تطوير المهارات الحياتية وهو الهدف السامي، مبينا بأن تونس تشترك مع بقية دول منذ 2015 في تطوير أهداف التنمية المستدامة التي على أساسها ضمان تربية جيدة وتعليم جيد منصف للجميع من خلال المشاريع.“هذه الأهداف السامية وهذه الثقافة هي موجودة على مستوى التجريد وعلى مستوى الفكرة، ولكن تجسيدها مع أطفال التحضيري مثلا ومع أطفال المدارس الابتدائية ومع المربين يصبح مشكلة” هذا ما أكده السيد فيصل الذي بين أنه ورغم ذلك حاولوا جاهدين من خلال الاستئناس بما لديهم من خبرات في هذا المجال وبمجموعة من الخبرات حتى يقدموا تجربة تعتمد أفكارا أنتجها طلبة ومدرسين ومحاولة تطويرها.“نعول على هؤلاء السفراء نبحث عن ملامح قادة المستقبل لننشر هذه الثقافة التي نحتاجها خاصة في الوسط المدرسي وفي الوسط الجامعي” هكذا ختم السيد فيصل تصريحه.