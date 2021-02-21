لطفي القلمامي يدعو الى التوافق و لم الشمل في النادي الافريقي

دعا المسؤول السابق للنادي الافريقي لطفي القلمامي الى التوافق قبل الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد اليوم الاحد 21 فيفري من اجل انقاذ الفريق و لم الشمل و التوحد و نبذ الخلافات و مد يد المساعدة.وشكر القلمامي التحالف من اجل النادي الافريقي الذي ساهم في انقاذ النادي اضافة الى الهيئة التسييرية ومحبي الافريقي الذين أثبتوا وفاء اسطوريا لفريقهم .يذكر أن الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الإفريقي تنعقد اليوم الأحد 21 فيفري 2021 باحد نزل تونس العاصمة . والقائمة الوحيدة المترشحة لإنتخابات النادي الإفريقي هي قائمة يوسف العلمي و المتكونة كالاتي:- يوسف العلمي (رئيس) - محمد المهدي الغربي - حامد إبن الحاج مبارك - محمد رشيد الزمرلي - محمد مصطفى نابلطان - شهاب الغزواني - سامي القاضي - علي علولو.ويذكر ان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني اعلنت يوم الأربعاء الماضي عن مصادقتها على تعيين هيئة تسييرية وقتية للنادي الإفريقي كانت قد اعتمدتها اللجنة المستقلة للانتخابات وذلك إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية.وتتكون الهيئة التسييرية من محسن الطرابلسي، زين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي.