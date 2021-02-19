ال BIAT يوضّح حقيقة محاولة اختراق نظام خدماته الإعلامية

أصدر بنك تونس العربي الدّولي بيانا توضيحيا اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 بعد الأخبار المتداولة بخصوص محاولة اختراق نظام خدماته الإعلامية مما أدى إلى تعطيل عمل فروعه المصرفية وأثار غضب الحرفاء مؤكدا فيه أن خللا تقنيّا طرأ على مستوى بعض الخدمات الإعلاميّة للبنك و أنّ الوضع تحت السيطرة و بصدد الرّجوع إلى الحالة العاديّة.وأفاد البنك أن كلّ الجهود تضافرت لمعالجة هذا الخلل الذي طرأ يوم امس الخميس 18 فيفري الجاري ولتأمين إستمراريّة كل الخدمات البنكيّة في أفضل الظّروف وفق نص البيان .كما أوضح أنه لم يسجّل أيّ توقّف للخدمات وأنه تم توجيه حرفاء الفروع المعنيّة بهذا الخلل إلى فروع أخرى للتكفّل بطلباتهم مشيرا إلى أن الخدمات المعنيّة بهذه الاضطرابات بصدد العودة إلى النسق العادي لها و أنّ الإشكال الحاصل لم يمسّ منظومة الإنتاج البنكي و ليس له أيّ تأثير على العمليّات البنكيّة للحرفاء.