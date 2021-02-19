ياسين العياري: حديث سعيّد عن مكافحة الفساد مجردّ تعلّة وهو قرّر إسقاط حكومة المشيشي حتى قبل التحوير''

قال ياسين العياري النائب بمجلس نواب الشعب في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، إنّ الأزمة الحالية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سبقت التحوير الوزاري.وشرح العياري موقفه قائلا " قيس سعيّد كان قد صرّح أنّه ضد أي تحوير وزاري حتى قبل أن يعرف من هم الوزراء الجدد، والنقطة التي أفاضت الكأس هي إقالة وزير الداخلية المحسوب على رئيس الجمهورية وعندها قرّر سعيّد العمل على إسقاط حكومة هشام المشيشي.وتابع ياسين العياري ''حديث سعيّد عن مكافحة الفساد مجردّ تعلّة ولو كانت هذه هي مشكلته الحقيقة هل كان يقبل استقبال الياس فخفاخ الذي تحوم حوله شبهات فساد عندما كان رئيس حكومة".وقال العياري انه لم يركز على ملفات بعض الوزراء الجدد المتورطين في الفساد ''أنا أفتح وأتبنى الملفات التي يخشاها الجميع ولا يجرؤ أحد على فتحها، وأنا لا أعمل على ملفات فتحتها قبلي منظمات أو أشخاص آخرين، ولا أزايد بملفات الفساد''.